"Радіо Свобода" працювало у країнах, де є обмеження свободи преси, для об'єктивного висвітленн подій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

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"Радіо Свобода" починає боротьбу з Трампом у суді

"Радіо Свобода", яке працює вже понад 70 років, подало позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа, звинувативши її у припиненні фінансової підтримки мовника.

У документі стверджується, що таке рішення порушує принципи свободи слова та незалежності медіа.

"Радіо Свобода" є незалежною організацією, яка отримує фінансування від Конгресу США для забезпечення об'єктивного висвітлення подій у країнах, де існують обмеження свободи преси.

Фінансовий контроль над мовником здійснює Агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке нещодавно припинило фінансування. Представники медіа вважають, що це політично вмотивоване рішення, спрямоване на обмеження незалежності мовника.

"Радіо Свобода" вимагає відновлення фінансування та гарантій захисту незалежності медіа від політичного впливу. Позов наголошує на важливості вільної журналістики для демократичного суспільства.

Водночас Чехія запропонувала ЄС взяти на себе фінансування медіа. Ініціативу вже підтримали 7 країн.

Неназваний дипломат розповів, що Прага, де розташована штаб-квартира "Радіо Свобода", порушила це питання під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 17 березня.

Віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас підкреслила, що блок не може "автоматично замінити США". За її словами, союзники почали обговорювати варіанти, щоб якимось чином втрутитися у ситуацію. Ідею Чехії підтримали, зокрема, Німеччина, Нордичні країни та країни Балтії, пише Politico.

Довідка: Сполучені Штати заснували "Радіо Свобода" 1950 року, воно діяло у Східній Європі. 1953 року воно почало роботу і на Радянський Союз для інформаційної боротьби з режимом. СРСР навіть намагався глушити його у великих містах. Відтоді воно транслювало нецензуровані новини, музику та навіть літературу у країнах, де свобода слова обмежувалася. Багато хто вважає його "вирішальним джерелом інформації" у країна з обмеженням преси.