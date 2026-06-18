Трамп может разрешить Европе производить американские ракеты, – Bloomberg

О возможностях такого сценария сообщает Bloomberg.

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Президент США планирует обратиться к оборонным компаниям своей страны с просьбой производить оружие по лицензии в Европе и Украине. На саммите "Большой семерки" во Франции журналисты спросили американского президента о планах европейцев.

Они хотели бы иметь возможность это сделать (производить американское оружие – 24 Канал), мы посмотрим,

– ответил Дональд Трамп.

В последнее время Украина испытывает дефицит ракет-перехватчиков, способных остановить российскую баллистическую ракету. Их производят только США. Но Соединенные Штаты израсходовали немало ракет из своих запасов во время войны в Иране.

Конкретные лицензии, о которых шла речь, будут подробно обсуждаться странами-участницами. Это действительно предполагает предоставление всеобъемлющих лицензий американскими компаниями европейским производителям,

– заявил Фридрих Мерц.

Канцлер Германии добавил, что в настоящее время европейцы производят слишком мало оружия. Это можно будет компенсировать предоставлением лицензий компаниям, обладающим необходимыми производственными мощностями. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Трамп настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и убеждал в способности поставлять такое оборудование.

У США уже есть опыт производства определённого оружия за рубежом, например ракет Patriot в Германии. Однако обычно они тщательно охраняют свои лицензионные соглашения из-за проблем с интеллектуальной собственностью и цепочкой поставок.

Напомним, что после возвращения Трампа в Овальный кабинет Соединенные Штаты продолжают поставлять ракеты противовоздушной обороны и другое вооружение за счет средств Европы и Канады, несмотря на опасения, что запасы могут оказаться небольшими.

Результаты саммита "Большой семерки" для Украины

По сообщениям Le Parisien, страны G7 договорились расширить поддержку украинской оборонной промышленности. Они планируют наладить производство в Украине дальнобойных ракет и систем противовоздушной обороны по лицензиям западных партнеров.

В ходе саммита стран "Большой семерки" Президент Украины подчеркнул необходимость получения лицензий на производство противоракетного вооружения. Участники отметили успехи украинских военных и непосредственный прогресс на поле боя.