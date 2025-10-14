По словам западных дипломатов, новые масштабные атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру побуждают к передаче Киеву дальнобойных ракеты. Так, европейские и американские союзники идут на решительные шаги в ответ на кремлевскую агрессию.

В частности Дональд Трамп приближается к принятию исторического решения о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом информирует Kyiv Post, передает 24 Канал.

К теме "Мир через силу": The Times объяснило, как доктрину Трампа можно применить к войне в Украине

Как Трамп влияет на усиление обороны Украины?

Поставка американских ракет дальностью более 2,400 километров станет существенным сдвигом в политике Вашингтона.

Такой шаг, по замыслу главы Белого дома, должен не только обеспечить Силы обороны необходимым вооружением, но и подтолкнуть европейских партнеров – прежде всего Германию, которая до сих пор не предоставила свои ракеты Taurus, – к аналогичным действиям.

Сообщается, что это давление уже начало давать дипломатические результаты. В понедельник, 13 октября, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении обсудить с Дональдом Трампом "совместные шаги, направленные на прекращение войны в Украине".

Обратите внимание! Процесс передачи вооружения может усилить и встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, запланированная на 17 октября.

Основной темой переговоров будет усиление украинской противовоздушной обороны и получения дальнобойных средств поражения.

Трамп недавно заявил, что может "послать России сигнал" в случае отказа Москвы от мирных переговоров.

Если война не прекратится, я отправлю Украине Tomahawks. Это очень мощное оружие – Россия не хочет видеть его в действии,

– подчеркнул американский лидер.

Дипломаты считают, что заявление имеет целью одновременно усилить давление на Кремль и на союзников США в Европе.

Зеленский также обсудит возможное участие Украины в американской программе "Golden Dome for America" новой инициативе по модернизации системы противоракетной обороны США.

Идея заключается в создании всеобъемлющей системы защиты от ракетных и гиперзвуковых угроз со стороны России, Китая и КНДР.

Аналитики расценивают возможную передачу Tomahawk как серьезный сигнал для Москвы.

К слову, по оценке экспертов FT, США могут предоставить Украине предоставить Украине 20-50 ракет Tomahawk.

Президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Говард отметил, что такой шаг может "изменить ход войны" и усилить давление на российскую экономику, в частности на нефтеперерабатывающую отрасль. Он также считает, что это подтолкнет Берлин к принятию решения по Taurus.

Вооруженная поддержка от партнеров: последние новости