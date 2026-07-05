Украине больше не нужны ракеты Taurus, – Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Киеву эти дальнобойные ракеты уже не нужны. Политик считает, что для нашей страны сейчас важнее финансовая стабильность и своевременное поступление средств от европейских партнеров.

Об этом он рассказал в интервью Bild.

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Что сказал Писториус?

На вопрос, может ли Украина выиграть войну, министр обороны ответил утвердительно. Политик считает, что, несмотря на минимальные изменения на линии фронта, Киев добился немалых успехов. Он отметил дальнобойные удары вглубь территории страны-агрессора.

Ситуация еще никогда не была такой хорошей, как сейчас. На самом поле боя мало движения. Несколько километров в одном направлении, иногда в другом, но всегда с невероятными потерями российских вооруженных сил. Прежде всего, Украине все чаще удается поражать цели в самой России и таким образом уничтожать нефтеперерабатывающий завод и логистику для военных.

– отметил Борис Писториус.

Также министра обороны спросили, поддерживает ли он передачу Киеву дальнобойных ракет Taurus. Напомним, что именно это оружие накануне выборов действующий канцлер Фридрих Мерц обещал передать Украине.

Писториус сказал, что "Taurus" Украине уже не так нужны. По его словам, приоритетом для Киева сейчас является бесперебойная финансовая поддержка.

Министр обороны напомнил о принятом Евросоюзом пакете помощи на 70 миллиардов евро, который формируется за счет кредитов от ЕС и нового специального фонда. Он подчеркнул, что доля Берлина в этом финансировании традиционно будет самой большой.

Европейская поддержка Украины

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предостерег Европу от сокращения поддержки Украины. Он также подчеркнул необходимость открытия всех переговорных кластеров по вопросу вступления нашей страны в ЕС.

После массированной российской атаки на Киев 2 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. По словам главы государства, одним из главных вопросов стало усиление украинской противовоздушной обороны и обеспечение необходимым количеством ракет для комплексов Patriot.