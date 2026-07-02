Об этом заявил президент Украины.

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О чем договорился Зеленский со Стуббом?

По словам главы государства, одним из главных вопросов стало усиление украинской противовоздушной обороны и обеспечение необходимым количеством ракет для комплексов Patriot. Он подчеркнул, что международная поддержка после российского удара имеет чрезвычайно важное значение.

Важно, что мир не молчит о сегодняшней абсолютно циничной российской атаке на наших людей. Сегодня разговаривал с Алексом Стуббом, президентом Финляндии. Благодарю за слова сочувствия и готовность помогать нам,

– отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что сегодня одним из главных приоритетов Украины является укрепление противовоздушной обороны. По его словам, эффективная защита от российских баллистических ракет невозможна без достаточного запаса ракет для американских систем Patriot.

В ходе беседы президенты также обсудили ситуацию на фронте. Как сообщил Зеленский, Александр Стубб отметил успехи украинских военных и положительные изменения на поле боя.

Собеседники уделили особое внимание международному санкционному давлению на Россию. Партнеры видят эффективность долгосрочных санкций, которые постепенно ослабляют возможности страны-агрессора вести войну.

Кроме того, Зеленский и Стубб обсудили перспективы активизации дипломатических усилий. Лидеры обменялись мнениями о возможных форматах дальнейшей международной работы и скоординировали последующие шаги. Отдельным пунктом переговоров стало двустороннее сотрудничество в области обороны между Украиной и Финляндией. Зеленский сообщил, что страны уже готовятся заключить новые важные соглашения в ближайшее время.

Напомним, Зеленский заявил, что во время массированной российской атаки наибольшие трудности для украинской противовоздушной обороны возникли не со сбиванием баллистических ракет, а крылатых ракет и ударных беспилотников. По его словам, Россия намеренно применила комбинированную тактику, одновременно задействовав баллистические ракеты, реактивные снаряды, дроны и десятки крылатых ракет, чтобы нанести максимальный ущерб.

Зеленский также подчеркнул, что Украина по-прежнему нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны и антибаллистических средств. Он призвал международных партнеров, в частности США и европейские страны, усилить поддержку украинской ПВО. Президент добавил, что именно дополнительные комплексы и ракеты к ним помогут лучше защищать украинское небо от российских атак.

Он подчеркнул, что Россия непременно понесет ответственность за очередной массированный обстрел украинской столицы. По его словам, государство не стремится к эскалации войны, однако "ответ Москве будет справедливым".