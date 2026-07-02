Такое заявление глава государства сделал во время своего вечернего обращения 2 июля.

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Что сказал Зеленский?

По словам президента, у россиян уже нет никаких аргументов в войне, кроме баллистики. Поэтому враг наносит ракетные удары по мирным жителям.

Путин и впредь собирается "побеждать" жилые дома, чтобы не заканчивать эту войну,

– подчеркнул глава государства.

Впрочем, по словам Зеленского, решить эту проблему можно прежде всего благодаря достаточной поддержке со стороны партнеров в вопросах поставок противоракетных систем. Речь идет также об ускорении работы по созданию противоракетной обороны в Европе.

Президент подчеркнул, что в ближайшие дни состоятся саммит НАТО и другие международные встречи, и одним из главных результатов этих переговоров должно стать укрепление систем противовоздушной обороны.

Он подчеркнул, что Европа должна обладать достаточными собственными возможностями для защиты от различных угроз, в частности от российских ракет и баллистических ракет.

Также Зеленский сообщил, что Украина уже длительное время ведет переговоры с США о лицензиях на производство систем Patriot, которые имеют критическое значение для укрепления ПВО.

Отметим также, что прямо на месте российской атаки в Дарницком районе Киева президент сделал несколько важных заявлений во время разговора с журналистами:

Путин боится внутреннего хаоса и не имеет достаточного военного превосходства на поле боя;

риск дальнейшей эскалации в войне остается высоким, в частности, учитывая политические процессы внутри России и приближающиеся выборы в сентябре;

Украина безусловно ответит России за удар по столице 2 июля.

Напомним, что вражеский обстрел Киева унес жизни более 20 человек, еще около сотни – ранены. Последствия ударов фиксировались в нескольких районах города.