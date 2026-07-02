Поэтому Путин находится в невыгодном положении еще и из-за приближающихся выборов в России. Такое мнение высказал президент Украины во время общения с журналистами на месте вражеского удара в Дарницком районе Киева.

Смотрите также "Мы за справедливые ответные меры", – Зеленский пообещал отомстить России за удар по Киеву

Что сказал президент о Путине?

Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля боится хаоса, к тому же не располагает достаточной военной мощью на поле боя.

В то же время он предупредил, что риск дальнейшей эскалации войны остается высоким. По словам президента, Путин также учитывает предстоящие выборы в России, которые должны состояться в сентябре.

Зеленский подчеркнул, что для Украины главное сейчас – защитить свое государство. Он также выразил убеждение, что Россия терпит неудачи на фронте.

Путин проигрывает эту войну. Вот что происходит. Он четко понимает, что может запугивать людей и просто уничтожать гражданское население ракетными ударами,

– заявил Зеленский.

К слову, убеждения украинского президента подтверждают также аналитики Института изучения войны. По данным ISW, Путин продолжает заявлять о якобы масштабных успехах российских войск и "быстром продвижении" почти по всей линии фронта, в частности на Донецком направлении.

В то же время эксперты отмечают, что эти утверждения значительно преувеличены: российские силы занимают ограниченные позиции у Лимана и находятся на значительном расстоянии от Славянска и Краматорска. Также заявления о контроле над Константиновкой и продвижении к Алексеево-Дружковке не соответствуют реальной ситуации на фронте.

Вместо этого Путин сосредотачивается на обстрелах украинских городов. В частности, 2 июля мишенью противника стал Киев – там в ряде районов фиксировались разрушения. По состоянию на 17:30 число пострадавших достигло сотни человек. Известно также о более чем 20 жертвах атаки.

Россияне обстреливали и Днепропетровскую область, в результате чего погиб 7-летний ребенок. Оккупанты в течение всего дня провели атаки и на Запорожье – там сразу в нескольких местах произошли разрушения, известно о пострадавших.