Таку заяву глава держави зробив під час свого вечірнього звернення 2 липня.

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Що сказав Зеленський?

За словами президента, росіяни вже не мають жодних аргументів у війні, окрім балістики. Тож ворог б'є ракетами по мирних людях.

Путін і надалі збирається "перемагати" житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну,

– підкреслив глава держави.

Утім, за словами Зеленського, вирішити цю проблему можливо насамперед завдяки достатній підтримці від партнерів у питаннях постачання антибалістичних ракет. Йдеться також про швидшу роботу для створення антибалістики у Європі.

Президент наголосив, що найближчими днями відбудуться саміт НАТО та інші міжнародні зустрічі, і одним із головних результатів цих переговорів має стати посилення систем протиповітряної оборони.

Він підкреслив, що Європа повинна мати достатні власні можливості для захисту від різних загроз, зокрема російських ракет і балістики.

Також Зеленський повідомив, що Україна вже тривалий час веде переговори зі США щодо ліцензій на виробництво систем Patriot, які критично важливі для посилення ППО.

Зауважимо також, що просто на місці російської атаки в Дарницькому районі Києва президент зробив кілька важливих заяв під час розмови з журналістами:

Путін боїться внутрішнього хаосу та не має достатньої військової переваги на полі бою;

ризик подальшої ескалації у війні залишається високим, зокрема з огляду на політичні процеси всередині Росії та наближення виборів у вересні;

Україна, безумовно, відповість Росії за удар по столиці 2 липня.

Нагадаємо, що ворожий обстріл Києва забрав життя понад 20 людей, ще близько сотні – поранені. Наслідки ударів фіксували в кількох районах міста.