Про це заявив президент України.

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Про що домовився Зеленський зі Стуббом?

За словами глави держави, одним із головних питань стало посилення української протиповітряної оборони та забезпечення необхідною кількістю ракет для комплексів Patriot. Він наголосив, що міжнародна підтримка після російського удару має надзвичайно важливе значення.

Важливо, що світ не мовчить про сьогоднішню абсолютно цинічну російську атаку по наших людях. Говорив сьогодні з Алексом Стуббом, Президентом Фінляндії. Дякую за слова співчуття і готовність нам допомагати,

– зазначив президент.

Глава держави підкреслив, що сьогодні одним із найбільших пріоритетів України є зміцнення протиповітряної оборони. За його словами, ефективний захист від російських балістичних ракет неможливий без достатнього запасу ракет до американських систем Patriot.

Під час розмови президенти також обговорили ситуацію на фронті. Як повідомив Зеленський, Александр Стубб відзначив успіхи українських військових та позитивні зміни на полі бою.

Співрозмовники приділили окрему увагу міжнародному санкційному тиску на Росію. Партнери бачать ефективність далекобійних санкцій, які поступово послаблюють можливості країни-агресорки вести війну.

Крім того, Зеленський і Стубб обговорили перспективи активізації дипломатичних зусиль. Лідери обмінялися баченням можливих форматів подальшої міжнародної роботи та скоординували наступні кроки. Окремим пунктом переговорів стала двостороння оборонна співпраця між Україною та Фінляндією. Зеленський повідомив, що країни вже готуються укласти нові важливі домовленості найближчим часом.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що під час масованої російської атаки найбільші труднощі для української протиповітряної оборони виникли не зі збиттям балістичних ракет, а крилатих ракет і ударних безпілотників. За його словами, Росія навмисно застосувала комбіновану тактику, одночасно використавши балістичні ракети, реактивні снаряди, дрони та десятки крилатих ракет, щоб завдати максимальної шкоди.

Зеленський також наголосив, що Україна й надалі потребує більшої кількості систем протиповітряної оборони та антибалістичних засобів. Він закликав міжнародних партнерів, зокрема США та європейські країни, посилити підтримку української ППО. Президент додав, що саме додаткові комплекси та ракети до них допоможуть краще захищати українське небо від російських атак.

Він підкреслив, що Росія неодмінно відповість за черговий масований обстріл української столиці. За його словами, держава не прагне ескалації війни, однак "відповідь Москві буде справедливою".