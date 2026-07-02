Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи наслідки російського удару.

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Що відомо про труднощі збиття ворожих цілей?

Президент зазначив, що російські війська застосували комбінований сценарій удару, використовуючи різні типи озброєння одночасно. Йдеться про балістичні ракети, реактивні снаряди, ударні безпілотники та десятки крилатих ракет.

За словами Зеленського, особливістю атаки стало те, що удар дронами та крилатими ракетами виявився складнішим для відбиття, ніж балістичні загрози.

Удар спеціально продуманий Росією для найбільшої шкоди. Багато балістики, хвилі реактивних снарядів, дронів, десятки крилатих ракет. Збито за цю ніч 48 ракет та 476 дронів різних типів. На жаль, не все,

– сказав Зеленський.

Окремо глава держави наголосив, що Україна продовжує відчувати нестачу антибалістичних засобів і систем протиповітряної оборони. У зв’язку з цим він звернувся до міжнародних партнерів із закликом посилити підтримку України.

За словами президента, насамперед ідеться про допомогу з боку Сполучених Штатів Америки та європейських партнерів, адже саме додаткові системи ППО та ракети до них можуть посилити захист українського неба.

Також Зеленський різко висловився щодо тактики Росії, заявивши, що Москва фактично не має інших аргументів для продовження війни, окрім терору мирного населення.

Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Ось такого терору. Путін іноді збирається перемагати житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну,

– заявив президент.

Зеленський також заявив, що Україна не залишить без відповіді масований російський удар по Києву, завданий 2 липня. За його словами, держава не прагне ескалації війни, однак відповідь Росії буде справедливою.

Зеленський також зазначив, що Україна продовжує переговори з міжнародними партнерами щодо постачання додаткових засобів протиповітряної оборони та ракет. Президент підкреслив, що Росія неодмінно відповість за черговий масований обстріл української столиці.

Варто нагадати, що унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч проти 2 липня постраждали щонайменше 86 людей, кількість жертв зростає. За даними міської влади, під час обстрілу було пошкоджено підстанцію швидкої медичної допомоги у Шевченківському районі, де поранення отримали медики та водії.