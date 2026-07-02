Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя последствия российского удара.
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Что известно о трудностях сбивания вражеских целей?
Президент отметил, что российские войска применили комбинированный сценарий удара, используя одновременно различные типы вооружения. Речь идет о баллистических ракетах, реактивных снарядах, ударных беспилотниках и десятках крылатых ракет.
По словам Зеленского, особенностью атаки стало то, что удар дронами и крылатыми ракетами оказался сложнее для отражения, чем баллистические угрозы.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Удар специально продуман Россией для нанесения максимального ущерба. Много баллистики, волны реактивных снарядов, дронов, десятки крылатых ракет. За эту ночь было сбито 48 ракет и 476 дронов различных типов. К сожалению, не все,
– сказал Зеленский.
Отдельно глава государства подчеркнул, что Украина по-прежнему испытывает нехватку антибаллистических средств и систем противовоздушной обороны. В связи с этим он обратился к международным партнерам с призывом усилить поддержку Украины.
По словам президента, речь идет прежде всего о помощи со стороны Соединенных Штатов Америки и европейских партнеров, ведь именно дополнительные системы ПВО и ракеты к ним могут усилить защиту украинского неба.
Также Зеленский резко высказался о тактике России, заявив, что у Москвы фактически нет других аргументов для продолжения войны, кроме террора против мирного населения.
У России уже нет ни одного другого аргумента в пользу своей войны, кроме своей баллистики. Вот такого террора. Путин иногда собирается бомбить жилые дома, чтобы не заканчивать эту войну,
– заявил президент.
Зеленский также заявил, что Украина не оставит без ответа массированный российский удар по Киеву, нанесенный 2 июля. По его словам, государство не стремится к эскалации войны, однако ответ России будет справедливым.
Зеленский также отметил, что Украина продолжает переговоры с международными партнерами о поставках дополнительных средств противовоздушной обороны и ракет. Президент подчеркнул, что Россия непременно ответит за очередной массированный обстрел украинской столицы.
Стоит напомнить, что в результате массированной комбинированной атаки России на Киев в ночь на 2 июля пострадали по меньшей мере 86 человек, число жертв растет. По данным городских властей, во время обстрела была повреждена подстанция скорой медицинской помощи в Шевченковском районе, где ранения получили медики и водители.