Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя последствия российского удара.

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Что известно о трудностях сбивания вражеских целей?

Президент отметил, что российские войска применили комбинированный сценарий удара, используя одновременно различные типы вооружения. Речь идет о баллистических ракетах, реактивных снарядах, ударных беспилотниках и десятках крылатых ракет.

По словам Зеленского, особенностью атаки стало то, что удар дронами и крылатыми ракетами оказался сложнее для отражения, чем баллистические угрозы.

Удар специально продуман Россией для нанесения максимального ущерба. Много баллистики, волны реактивных снарядов, дронов, десятки крылатых ракет. За эту ночь было сбито 48 ракет и 476 дронов различных типов. К сожалению, не все,

– сказал Зеленский.

Отдельно глава государства подчеркнул, что Украина по-прежнему испытывает нехватку антибаллистических средств и систем противовоздушной обороны. В связи с этим он обратился к международным партнерам с призывом усилить поддержку Украины.

По словам президента, речь идет прежде всего о помощи со стороны Соединенных Штатов Америки и европейских партнеров, ведь именно дополнительные системы ПВО и ракеты к ним могут усилить защиту украинского неба.

Также Зеленский резко высказался о тактике России, заявив, что у Москвы фактически нет других аргументов для продолжения войны, кроме террора против мирного населения.

У России уже нет ни одного другого аргумента в пользу своей войны, кроме своей баллистики. Вот такого террора. Путин иногда собирается бомбить жилые дома, чтобы не заканчивать эту войну,

– заявил президент.

Зеленский также заявил, что Украина не оставит без ответа массированный российский удар по Киеву, нанесенный 2 июля. По его словам, государство не стремится к эскалации войны, однако ответ России будет справедливым.

Зеленский также отметил, что Украина продолжает переговоры с международными партнерами о поставках дополнительных средств противовоздушной обороны и ракет. Президент подчеркнул, что Россия непременно ответит за очередной массированный обстрел украинской столицы.

Стоит напомнить, что в результате массированной комбинированной атаки России на Киев в ночь на 2 июля пострадали по меньшей мере 86 человек, число жертв растет. По данным городских властей, во время обстрела была повреждена подстанция скорой медицинской помощи в Шевченковском районе, где ранения получили медики и водители.