Украина ранее несколько раз поднимала с США вопрос поставки ракет Tomahawk, однако получала отказы. Это было единственное оружие из списка, которое Дональд Трамп не хотел продавать НАТО, чтобы Альянс передал эти ракеты нашему государству.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал издания Axios.

Сказал ли Трамп окончательное "нет" на передачу Украине Tomahawk?

Владимир Зеленский во время интервью изданию Axios рассказывал, что попросил у Трампа дополнительную систему вооружения, которая могла бы заставить президента России Владимира Путина начать мирные переговоры.

Президент Украины во время разговора не называл эту систему вооружения. Однако украинский чиновник и другой осведомленный источник, знакомый со встречей Трампа и Зеленского, подтвердил, что это были американские дальнобойные ракеты Tomahawk.

Журналисты Axios напомнили, что Украина несколько раз в течение прошлого года поднимала вопрос о Tomahawk перед США, в частности в списке оборудования, который запросила несколько месяцев назад.

Однако осведомленный собеседник отметил, что это была единственная система вооружения в списке, которую Дональд Трамп не согласился продать странам НАТО для Украины в рамках программы PURL.

Обратите внимание! Американское издание писало именно о прошлых разы, когда президент США отказывал Украине в ракетах Tomahawk. В то же время в материале не содержалось никаких свидетельств того, что Трамп сказал "нет" на передачу этого дальнобойного оружия украинской армии во время последней встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке 23 сентября.

По словам президента Украины, Дональд Трамп во время встречи пообещал ему работать над тем, чтобы передать Украине необходимое вооружение для давления на Путина.

Зеленский также в интервью отметил, что Украина уже может поражать цели на дальних расстояниях в России с помощью беспилотников. Но многие военные объекты врага имеют сложные средства противовоздушной обороны, которые трудно пробить с помощью беспилотников, поэтому необходимо другое вооружение.

Что известно о возможности передачи ракет Tomahawk Украине?