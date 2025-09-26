Україна раніше кілька разів порушувала із США питання постачання ракет Tomahawk, однак отримувала відмови. Це була єдина зброя зі списку, яку Дональд Трамп не хотів продавати НАТО, щоб Альянс передав ці ракети нашій державі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал видання Axios.

Цікаво Зеленський пояснив, чому Україна не перемагає у війні, але й не програє

Чи сказав Трамп остаточне "ні" на передачу Україні Tomahawk?

Володимир Зеленський під час інтерв'ю виданню Axios розповідав, що попросив у Трампа додаткову систему озброєння, яка могла б змусити президента Росії Володимира Путіна розпочати мирні переговори.

Президент України під час розмови не називав цю систему озброєння. Однак український чиновник та інше обізнане джерело, знайоме із зустріччю Трампа та Зеленського, підтвердило, що це були американські далекобійні ракети Tomahawk.

Журналісти Axios нагадали, що Україна кілька разів протягом минулого року порушувала питання про Tomahawk перед США, зокрема у списку обладнання, який запросила кілька місяців тому.

Однак обізнаний співрозмовник зазначив, що це була єдина система озброєння у списку, яку Дональд Трамп не погодився продати країнам НАТО для України в межах програми PURL.

Зверніть увагу! Американське видання писало саме про минулі рази, коли президент США відмовляв Україні у ракетах Tomahawk. Водночас у матеріалі не містилося жодних свідчень того, що Трамп сказав "ні" на передачу цієї далекобійної зброї українській армії під час останньої зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку 23 вересня.

За словами президента України, Дональд Трамп під час зустрічі пообіцяв йому працювати над тим, щоб передати Україні необхідне озброєння для тиску на Путіна.

Зеленський також в інтерв'ю зазначив, що Україна вже може вражати цілі на далеких відстанях у Росії за допомогою безпілотників. Але багато військових об'єктів ворога мають складні засоби протиповітряної оборони, які важко пробити за допомогою безпілотників, тому необхідне інше озброєння.

Що відомо про можливість передачі ракет Tomahawk Україні?