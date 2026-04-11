Через Ормузский пролив прошли первые 3 супертанкера с нефтью, – Reuters
- Через Ормузский пролив прошли три сверхбольших нефтяных танкера, включая супертанкер Serifos под флагом Либерии и два VLCC под китайским флагом.
- Эти танкеры способны перевозить до 2 миллионов баррелей сырой нефти каждый, что является важным для восстановления морских поставок в регионе после договоренности о перемирии между США и Ираном.
В субботу, 11 апреля, через Ормузский пролив прошли 3 супертанкера. Это первые суда, которые покинули Персидский залив после достижения договоренности о двухнедельном перемирии между США и Ираном.
Об этом сообщает Reuters.
Какие танкеры прошли Ормузский пролив?
По информации LSEG, среди них был супертанкер Serifos под флагом Либерии, а также два VLCC – Cospearl Lake и He Rong Hai, ходящих под китайским флагом. Все три судна воспользовались так называемой "экспериментальной якорной зоной" в районе пролива, которая позволяет обходить иранский остров Ларак.
Известно, что Serifos транспортирует нефть, загруженную еще в начале марта в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Ожидается, что судно прибудет в малазийский порт Малакка 21 апреля.
Каждый из этих танкеров способен перевозить до 2 миллионов баррелей сырой нефти, что делает их ключевыми для восстановления морских поставок в регионе.
Трамп объявил о разминировании Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп объявил о начале операции по разминированию Ормузского пролива разминированию Ормузского пролива.
Американские военные корабли прошли через Ормузский пролив без согласования с Ираном.
В The New York Times также писали, что Иран не может открыть Ормузский пролив, потому что не знает точно, где расположены его морские мины.