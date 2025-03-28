Турция может стать площадкой для переговоров: Эрдоган и Путин провели разговор
- Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным, обсуждая войну в Украине и ситуацию в Черном море; он заявил, что Турция готова стать площадкой для мирных переговоров.
- Турция также подчеркивает важность безопасности в Черном море и сотрудничества с Россией по региональным вопросам, включая Сирию.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Диалог политиков касался в частности войны в Украине и ситуации в Черном море.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на канцелярию президента Турции.
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О чем Эрдоган говорил с Путиным
Президенты России и Турции говорили о двусторонних отношениях и региональных вопросах.
Президент Эрдоган подчеркнул, что сотрудничество между Турцией и Россией имеет очень важную роль в решении региональных вопросов и Турция пристально следит за процессом, инициированным с целью завершения войны между Россией и Украиной, и готова предоставить все виды поддержки – в том числе стать площадкой для мирных переговоров – для обеспечения справедливого и устойчивого мира,
– говорится в заявлении.
Реджеп Эрдоган также подчеркнул необходимость шагов для обеспечения безопасности торгового судоходства в Черном море. По его словам, Турция продолжает делать свой вклад в предотвращение превращения моря в зону конфликта.
Также отмечается, что Анкара придает большое значение сотрудничеству в вопросе Сирии, чтобы достичь надежного мира и стабильности.
К слову, ранее стало известно, что Турция может принять участие в размещении миротворческих сил в Украине. Однако, это произойдет лишь в том случае, "если стороны согласятся создать их для урегулирования российско-украинской войны на будущем этапе".