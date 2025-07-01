Макрон и Путин нашли общий язык в теме Ирана, но не Украины, – NYT

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Кремля Владимир Путин впервые за почти три года провели телефонный разговор. Лидеры, вероятно, нашли общий язык по Ирану, но не по Украине.

Разговор был инициирован после бомбардировки США ядерных объектов Ирана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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О чем говорили Макрон и Путин

Разговор, как отмечает издание, состоялся на фоне эскалации на Ближнем Востоке, в частности после американских авиаударов по иранским ядерным объектам. Оба лидера заявили об обеспокоенности "сохранением глобального режима ядерного нераспространения".

В Париже отметили, что контакт с Путиным был сознательным дипломатическим шагом в сложной ситуации, хотя Запад и в дальнейшем стремится сохранить политическую изоляцию Москвы после вторжения в Украину. Путин использовал конфликт на Ближнем востоке, чтобы разорвать эту изоляцию и показать Россию как лучшего посредника в урегулировании проблем с Ираном, с которым Россия имеет тесные связи.

Как сообщает Le Parisien, после переговоров с Путиным Макрон провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, подчеркнув, что не увидел ни одного признака готовности Кремля к прекращению боевых действий.

Этот звонок стал первым контактом Путина с главой страны ЕС с ноября прошлого года, когда он разговаривал с тогдашним канцлером Германии Олафом Шольцем.

В Елисейском дворце уточнили, что Макрон во время разговора с Путиным призвал к "скорейшему" прекращению огня. В то же время Кремль традиционно переложил ответственность за войну на Запад, назвав ее "прямым следствием политики западных государств".

Последний раз Макрон и Путин общались в мае 2022 года - тогда переговоры длились более двух часов и были посвящены, в частности, ситуации на оккупированной Запорожской АЭС.