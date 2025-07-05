Макрон ответил, почему позвонил Путину впервые за 3 года

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал причину недавнего телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Разговор между президентами инициировала французская сторона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление журналистам в эфире BFMTV.

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Почему Макрон позвонил Путину

Французский лидер сообщил, что во время разговора с Путиным он поднял вопрос соблюдения Россией Договора о нераспространении ядерного оружия, обязательства по которому она взяла на себя ранее.

По его словам, именно этот вопрос стал главным во время обсуждений, поскольку Франция несет ответственность за поддержание международной ядерной стабильности. Также они говорили о войне в Украине.

Эммануэль Макрон подтвердил свою позицию относительно решительной поддержки Киева и отметил необходимость прекращения огня, которое позволит продолжить переговоры между украинской и российской сторонами.

По его мнению, между Парижем и Москвой остаются значительные разногласия, а прогресса в обсуждении достичь не удалось. В то же время он указал на важность санкций ЕС и анонсированных новых ограничений со стороны США.

К слову, сенаторы-демократы инициировали расследование об отсутствии новых санкций против России со стороны администрации Дональда Трампа. При президентстве Трампа, США не ввели новых ограничений.