Розмову між президентами ініціювала французька сторона. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву журналістам в етері BFMTV.

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Чому Макрон зателефонував Путіну

Французький лідер повідомив, що під час розмови з Путіним він порушив питання дотримання Росією Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, зобов'язання щодо якого вона взяла на себе раніше.

За його словами, саме це питання стало головним під час обговорень, оскільки Франція несе відповідальність за підтримання міжнародної ядерної стабільності. Також вони говорили про війну в Україні.

Еммануель Макрон підтвердив свою позицію щодо рішучої підтримки Києва та наголосив на потребі припинення вогню, яке дозволить продовжити переговори між українською та російською сторонами.

На його думку, між Парижем і Москвою залишаються значні розбіжності, а прогресу в обговоренні досягти не вдалося. Водночас він вказав на важливість санкцій ЄС та анонсованих нових обмежень з боку США.

До слова, сенатори-демократи ініціювали розслідування щодо відсутності нових санкцій проти Росії з боку адміністрації Дональда Трампа. За президентства Трампа, США не запровадили нових обмежень.