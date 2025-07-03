Владимир Путин и Дональд Трамп 3 июля провели телефонный разговор. В ходе диалога глава Кремля предложил, чтобы страны обменялись фильмами, которые пропагандируют так называемые традиционные ценности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Путин и Трамп обменяются фильмами

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин перед разговором с Трампом встречался с представителями российского бизнес-сообщества.

Во время разговора прозвучала идея обмена кинопродукцией, которая была бы близкой как российской стороне, так и администрации Трампа.

По словам помощника президента России, глава Белого дома положительно отреагировал на предложение и сказал, что "ему эта идея импонирует".

В ходе беседы с Трампом российский диктатор также поздравил его с Днем Независимости США, который будут отмечать 4 июля. К тому же Путин заявил, что Россия якобы сыграла "не последнюю роль" в становлении США.

В то же время во время разговора Трамп снова поднимал вопрос о скорейшем прекращении военных действий в Украине. Глава Кремля в ответ отметил якобы готовность России продолжить переговорный процесс с Украиной.