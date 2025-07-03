Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Читайте также Путин и Трамп сейчас разговаривают, после будет брифинг, – Песков

О чем разговаривали Путин и Трамп

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что во время беседы с Трампом российский диктатор поздравил его с наступающим Днем независимости США, который будут отмечать 4 июля.

С нашей стороны было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время войны за независимость – это 250 лет назад, а затем и в годы Гражданской войны, завершившейся 160 лет назад,

– сказал Ушаков.

По его словам, во время разговора политики констатировали, что Россию и США якобы связывают не только союзничество в Первой и Второй мировых войнах, но и "более глубокие исторические корни".

Напомним, в ходе диалога с Путиным Трамп снова поднимал вопрос о скорейшем прекращении военных действий в Украине. Глава Кремля в ответ отметил якобы готовность России продолжить переговорный процесс с Украиной.