Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Про що розмовляли Путін та Трамп

Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков розповів, що під час бесіди з Трампом російський диктатор привітав його з прийдешнім Днем незалежності США, який відзначатимуть 4 липня.

З нашого боку було відзначено, що Росія відіграла не останню роль у становленні американської державності, у тому числі під час війни за незалежність – це 250 років тому, а потім і в роки Громадянської війни, що завершилася 160 років тому,

– сказав Ушаков.

За його словами, під час розмови політики констатували, що Росію та США нібито зв'язують не лише союзництво у Першій та Другій світових війнах, а й "глибше історичне коріння".

Нагадаємо, у ході діалогу з Путіним Трамп знову порушував питання про якнайшвидше припинення військових дій в Україні. Очільник Кремля у відповідь наголосив на нібито готовності Росії продовжити переговорний процес з Україною.