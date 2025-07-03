Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Путін та Трамп обміняються фільмами

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков розповів, що Володимир Путін перед розмовою з Трампом зустрічався з представниками російської бізнес-спільноти.

Під час розмови прозвучала ідея обміну кінопродукцією, яка була б близькою як до російської сторони, так і до адміністрації Трампа.

За словами помічника президента Росії, глава Білого дому позитивно відреагував на пропозицію і сказав, що "йому ця ідея імпонує".

У ході бесіди з Трампом російський диктатор також привітав його з прийдешнім Днем незалежності США, який відзначатимуть 4 липня. До того ж Путін заявив, що Росія нібито відіграла "не останню роль" у становленні США.

Водночас під час розмови Трамп знову порушував питання про якнайшвидше припинення військових дій в Україні. Очільник Кремля у відповідь наголосив на нібито готовності Росії продовжити переговорний процес з Україною.