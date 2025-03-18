Это может быть "победой" для них обоих, – Sky News о разговоре Трампа и Путина

Общение Трампа и Путина 18 марта станет главным предметом обсуждения на ближайшие дни. Его уже анализируют в СМИ, предполагая, как стороны подадут этот телефонный звонок.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Трамп передвинул стрелки часов ближе к миру

Именно так считают в Sky News.

Что касается президента Трампа, то он может и будет утверждать, что добился поэтапного прекращения огня – прекращения огня в воздухе и на море. Он будет справедливо утверждать, что передвинул стрелку часов ближе к миру (по крайней мере в краткосрочной перспективе) в этом длительном конфликте,

– сказано там.

В свою очередь Путин тоже может подать себя миротворцем. Ведь он согласился на частичное прекращение огня, пообещав, что не будет обстреливать украинские энергообъекты и инфраструктуру. И напыщенно заявил, что уже отдал соответствующий приказ своей армии.

Обратите внимание! Согласие отдать Украине тяжелораненых бойцов Путин назвал жестом доброй воли. Вероятно, для того, чтобы перебить ассоциации со Змеиным, откуда оккупанты вышли именно с такой формулировкой.

Однако диктатор ни слова не сказал о том, что не будет бить по украинским военным или гражданским. И почти сразу после публикации содержания разговора Трампа и Путина прозвучали взрывы в Запорожье, Киевской области, в Киеве и в Сумах. Украинские мониторы уже иронично окрестили "Шахеды" голубями мира.

"Он хочет продолжать наземную войну, поскольку считает, что имеет преимущество и может продолжать конфликт на поле боя, чтобы продвинуть линию фронта как можно дальше на запад. Это война за территорию – и Россия хочет контролировать как можно больше земли, прежде чем подпишет план полного прекращения огня", – объяснили журналисты.

Таким образом, результат этого телефонного разговора позволит обеим сторонам заявить о победе.