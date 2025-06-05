Всегда был открыт, – в Госдепе своеобразно объяснили, почему Трамп анонсировал атаку России

Во время разговора с Дональдом Трампом Путин заявил, что ему придется отреагировать на недавнее нападение на аэродромы. Президент США ретранслировал эту угрозу, потому что "всегда был открытым".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс в эфире Fox News.

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Почему Трамп написал об ответном ударе от России

Так, у Тэмми Брюс спросили, что побудило президента Трампа отстраненно анонсировать следующий удар России по Украине, как ответ на операцию СБУ "Паутина".

В ответ пресс-секретарь Госдепа заявила, что Дональд Трамп "всегда был открытым" и, мол, тот считает, что управление страной принадлежит каждому американцу.

По словам Брюс, это вопрос "экзистенциального уровня" и "что-то очень публичное". Она напомнила, что несколько недель назад, Трамп высказал свое мнение о Путине, сказав, что не понимает, что с ним произошло, и был разъярен тем, что Россия запускает ракеты по Украине, убивая гражданским.

Брюс добавила, что в телефонном разговоре Дональда Трампа поднималось много вопросов.

Меня там не было, поэтому не буду ее оценивать, но должна сказать – это, пожалуй, наименее оптимистичное, что я слышала от него относительно возможностей, которые можно достичь в телефонном разговоре, и относительно мира или прекращения огня в Украине. Но это – часть переговоров между людьми, которые могут изменить ситуацию,

– указала она.

Как отметила чиновница, Трамп хорошо знает Путина – со временем он четко сформулировал свое мнение о нем. Тэмми Брюс добавила, что президент США продолжает делать все, чтобы достичь мира – и именно такова его рамка мышления