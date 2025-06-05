Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс в эфире Fox News.

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Почему Трамп написал об ответном ударе от России

Так, у Тэмми Брюс спросили, что побудило президента Трампа отстраненно анонсировать следующий удар России по Украине, как ответ на операцию СБУ "Паутина".

В ответ пресс-секретарь Госдепа заявила, что Дональд Трамп "всегда был открытым" и, мол, тот считает, что управление страной принадлежит каждому американцу.

По словам Брюс, это вопрос "экзистенциального уровня" и "что-то очень публичное". Она напомнила, что несколько недель назад, Трамп высказал свое мнение о Путине, сказав, что не понимает, что с ним произошло, и был разъярен тем, что Россия запускает ракеты по Украине, убивая гражданским.

Брюс добавила, что в телефонном разговоре Дональда Трампа поднималось много вопросов.

Меня там не было, поэтому не буду ее оценивать, но должна сказать – это, пожалуй, наименее оптимистичное, что я слышала от него относительно возможностей, которые можно достичь в телефонном разговоре, и относительно мира или прекращения огня в Украине. Но это – часть переговоров между людьми, которые могут изменить ситуацию,

– указала она.

Как отметила чиновница, Трамп хорошо знает Путина – со временем он четко сформулировал свое мнение о нем. Тэмми Брюс добавила, что президент США продолжает делать все, чтобы достичь мира – и именно такова его рамка мышления