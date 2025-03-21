Келлог утверждает, что Зеленский сам попросил разговор с Трампом после разговора того с Путиным

Разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа 19 марта был похож на деловой. Президенты обсудили о важных вопросах относительно Украины и сотрудничества сторон.

Президент Украины лично попросил провести телефонный разговор с Дональдом Трампом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир ABC News.

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Позитивный разговор Зеленского и Трампа позитивный разговор Зеленского и Трампа

Специальный посланник США в Украине Кит Келлог отметил, что разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа длился около одного часа. С Владимиром Путиным Трамп говорил дольше, но много времени тогда ушло на перевод, тогда как с Зеленским американский президент говорил на английском. Поэтому общение лидеров было почти одинаковым по времени.

Президент Украины попросил Дональда Трампа о телефонном звонке после его разговора с российским диктатором. Келлог отметил, что президент Трамп искренне согласился на этот диалог, который был на самом деле хорошим.

Тон был невероятным, это была на самом деле дискуссия, мы не обсуждали никаких спорных вопросов, это было похоже на деловую встречу. И когда они разговаривали, президент имел невероятное понимание деталей, и они начали говорить обо всем, начиная с Запорожской атомной электростанции до детей, которых взяли в заложники в Россию,

– заявил Кит Келлог.

Спецпосланник добавил, что разговор президентов был нужен и для обсуждения соглашения по драгоценным металлам. Во время диалога было заметно настроенность обеих сторон на сотрудничество.

Добавим, что положительно о телефонном разговоре с Зеленским высказался также Дональд Трамп. Он отметил, что Украина и США "движутся в правильном направлении", а значительная часть обсуждения базировалась на его разговоре с Путиным, чтобы согласовать позиции России и Украины относительно их запросов и потребностей.