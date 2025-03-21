Президент України особисто попросив провести телефонну розмову з Дональдом Трампом. Про це пише 24 Канал з посиланням на ефір ABC News.

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Позитивна розмова Зеленського і Трампа

Спеціальний посланець США в Україні Кіт Келлог зазначив, що розмова Володимира Зеленського і Дональда Трампа тривала близько однієї години. З Владіміром Путіним Трамп говорив довше, але багато часу тоді пішло на переклад, тоді як із Зеленським американський президент говорив англійською. Тож спілкування лідерів було майже однаковим за часом.

Президент України попросив Дональда Трампа про телефонний дзвінок після його розмови з російським диктатором. Келлог зазначив, що президент Трамп щиро погодився на цей діалог, який був насправді хорошим.

Тон був неймовірним, це була насправді дискусія, ми не обговорювали жодних суперечливих питань, це було схоже на ділову зустріч. І коли вони розмовляли, президент мав неймовірне розуміння деталей, і вони почали говорити про все, починаючи з Запорізької атомної електростанції до дітей, яких взяли в заручники у Росію,

– заявив Кіт Келлог.

Спецпосланець додав, що розмова президентів була потрібною й для обговорення угоди щодо дорогоцінних металів. Під час діалогу було помітно налаштованість обох сторін на співпрацю.

Додамо, що позитивно про телефонну розмову з Зеленським висловився також Дональд Трамп. Він зазначив, що Україна і США "рухаються в правильному напрямку", а значна частина обговорення базувалася на його розмові з Путіним, щоб узгодити позиції Росії та України щодо їхніх запитів і потреб.