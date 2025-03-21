Про це сказав речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу, передає 24 Канал.

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Робота над угодою України та США щодо корисних копалин триває

Команди двох країн працюють над якнайшвидшим підписанням угоди про надра. У МЗС офіційно зазначили, що їхня взаємодія продовжується. Договір вже готовий, тому Україна очікує на затверджену дату його підписання від США. А от деякі коментарі щодо цього питання є лише домислами та неправдивими повідомленнями.

Якщо в американської сторони є додаткові ідеї про те, як нам цей документ укласти, як нам рухатися вперед, то їх потрібно розглянути на рівні команд, які між собою спілкуються. Решта - це повідомлення в ЗМІ, я не буду заходити в деталі коментування, тому що це просто повідомлення в ЗМІ,

– сказав Георгій Тихий.

Україна зацікавлена в підписанні цієї угоди. Наша сторона прагне продовжувати співпрацю зі Сполученими Штатами та вважає, що вона буде корисною для обох країн. У міністерстві вважають, що угода – це вагомий крок для розвитку стратегічного партнерства зі США.

Хоча переговори вже були завершені, у деяких ЗМІ з'явилися повідомлення, що президент США Дональд Трамп знову пропонує змінити умови угоди та додати до корисних копалин й інші економічні активи, наприклад атомні електростанції. Нові умови США не були представлені Києву. Однак під час виступу на освітньому заході у Вашингтоні Трамп наголосив, що договір з Україною про її ресурси можуть підписати найближчим часом.