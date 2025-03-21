Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга, передает 24 Канал.

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Работа над соглашением Украины и США по полезным ископаемым продолжается

Команды двух стран работают над скорейшим подписанием соглашения о недрах. В МИД официально отметили, что их взаимодействие продолжается. Договор уже готов, поэтому Украина ожидает утвержденную дату его подписания от США. А вот некоторые комментарии по этому вопросу являются лишь домыслами и ложными сообщениями.

Если у американской стороны есть дополнительные идеи о том, как нам этот документ заключить, как нам двигаться вперед, то их нужно рассмотреть на уровне команд, которые между собой общаются. Остальное - это сообщения в СМИ, я не буду заходить в детали комментирования, потому что это просто сообщение в СМИ,

– сказал Георгий Тихий.

Украина заинтересована в подписании этого соглашения. Наша сторона стремится продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами и считает, что оно будет полезным для обеих стран. В министерстве считают, что соглашение – это весомый шаг для развития стратегического партнерства с США.

Хотя переговоры уже были завершены, в некоторых СМИ появились сообщения, что президент США Дональд Трамп снова предлагает изменить условия соглашения и добавить к полезным ископаемым и другие экономические активы, например атомные электростанции. Новые условия США не были представлены Киеву. Однако во время выступления на образовательном мероприятии в Вашингтоне Трамп отметил, что договор с Украиной о ее ресурсах могут подписать в ближайшее время.