Мирное соглашение Трампа и Путина обречено, – обозреватель The Telegraph

Новый телефонный разговор Трампа с Путиным, несмотря на громкие заявления, не принес никакого прорыва в вопросе окончания войны в Украине. Однако в итоге получилась лишь снова очередная павза –иллюзия переговоров без результата.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обзор научного сотрудника Defense Priorities Даниэля ДеПетриса для The Telegraph.

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Почему мирное соглашение Трампа и Путина обречено

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным должен был стать проверкой того, серьезно ли Москва настроена прекратить войну.

Президент четко заявил, что Соединенные Штаты не собираются сдаваться. Мы хотим увидеть результаты,

– сказал Вэнс журналистам.

Однако, как пишет обозреватель, кроме обещания продолжать переговоры, особых результатов разговора президента США и России не было. Тем не менее Трамп попытался как можно лучше осветить свои усилия по миру в Украине.

"Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, прекращения войны", – написал Трамп в Truth Social.

Эти слова вызвали больше скепсиса, чем надежды. Комментаторы не скрывали разочарования.

В то же время Даниэль ДеПетрис пишет, что разговор Трампа и Путина никогда не имел целью привести к дипломатическому прорыву. Однако ожидать другого было бы "по меньшей мере наивно, а крайне – по-идиотски".

Трамп, несмотря на все свои смелые слова, что Путина и Зеленского нужно собрать вместе, чтобы что-то обсудить, выглядел все более разочарованным из-за неудач своих усилий. Трамп не является человеком, который сосредоточен на деталях: он хотел большого результата еще вчера. Но у него также есть своя гордость. Он не собирался признавать, что мирные переговоры ни к чему не ведут,

– пишет обозреватель.

Аналитик также отмечает, что надежды, что Трамп выдвинет Путину ультиматум: или согласование на 30-дневное перемирие, или новые сильные санкции для России, – не оправдались. Как пишет эксперт, Трамп доказал, что не решается делать с Путиным что-то, что могло бы пошатнуть дипломатическую лодку.

"Конечно, введение дополнительных санкций против российской экономики может напугать Кремль настолько, что он согласится на краткосрочное перемирие, которое отверг всего несколько дней назад. Однако такой поворот со стороны Трампа может также подтолкнуть Путина к еще большему нежеланию сотрудничать", – пишет ДеПетрис.

Чего стоит ожидать дальше

Стоит ли ожидать нового толчка к мирным переговорам? Аналитик говорит, что и да, и нет. Путин, со своей стороны, заявил, что готов обсуждать мирное соглашение. Но дальше слов дело не сдвинулось.

Плохая новость, однако, заключается в том, что соглашение лишь о продолжении переговоров – это очень низкая планка. Это далеко не то окончательное решение конфликта, которого хочет Трамп. Также нет гарантии, что продолжение переговоров приведет к какому-либо компромиссу относительно того, что требует Россия от Украины и Запада,

– отмечает ДеПетрис.

Вопрос "что дальше?" пока остается без ответа. Имеет ли Трамп план Б для Украины на случай провала переговоров? Если ответ отрицательный, то президенту США лучше объединиться со своей командой по национальной безопасности, чтобы его разработать.

По данным эксперта, выборов не так много:

Трамп мог бы сделать то, что рекомендуют многие "ястребы" против России, вернувшись к политике времен Байдена, которая сочетала непрерывные, безусловные поставки оружия украинцам, усиление санкций против российской экономики и дипломатическую изоляцию Москвы, чтобы укрепить переговорную позицию Украины.

Или же Трамп мог бы выйти из переговорного процесса, обвинить одну или обе стороны в неуступчивости и передать дело о мире в Украине европейцам, которые, в конце концов, имеют больший интерес закончить эту войну, чем американцы.

"Первый вариант, возможно, понравится Западу, но он может привести к новой войне. Второй – вызовет много возмущения, но по крайней мере будет морально честнее, чем давить на Зеленского подписать мирное соглашение, которое он не поддерживает", – резюмировал автор.