Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на огляд наукового співробітника Defense Priorities Даніеля ДеПетріса для The Telegraph.

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Чому мирна угода Трампа та Путіна приречена

Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше заявляв, що телефонна розмова між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним мала стати перевіркою того, чи серйозно Москва налаштована припинити війну.

Президент чітко заявив, що Сполучені Штати не збираються здаватися. Ми хочемо побачити результати,

– сказав Венс журналістам.

Однак, як пише оглядач, окрім обіцянки продовжувати переговори, особливих результатів розмови президента США та Росії не було. З усім тим, Трамп спробував якомога краще висвітлити свої зусилля щодо миру в Україні.

"Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та, що ще важливіше, припинення війни", – написав Трамп у Truth Social.

Ці слова викликали більше скепсису, ніж надії. Коментатори не приховували розчарування.

Водночас Даніель ДеПетріс пише, що розмова Трампа і Путіна ніколи не мала на меті призвести до дипломатичного прориву. Однак очікувати іншого було б "щонайменше наївно, а вкрай – по-ідіотськи".

Трамп, попри всі свої сміливі слова про те, що Путіна та Зеленського потрібно зібрати разом, щоб щось обговорити, виглядав дедалі більш розчарованим через невдачі своїх зусиль. Трамп не є людиною, яка зосереджена на деталях: він хотів великого результату ще вчора. Але в нього також є своя гордість. Він не збирався визнавати, що мирні переговори ні до чого не ведуть,

– пише оглядач.

Аналітик також зазначає, що сподівання, що Трамп висуне Путіну ультиматум: або погодження на 30-денне перемир'я, або нові сильні санкції для Росії, – не справдилися. Як пише експерт, Трамп довів, що не наважується робити з Путіним щось, що могло б похитнути дипломатичний човен.

"Звичайно, запровадження додаткових санкцій проти російської економіки може налякати Кремль настільки, що він погодиться на короткострокове перемир'я, яке відкинув лише кілька днів тому. Однак такий поворот з боку Трампа може також підштовхнути Путіна до ще більшого небажання співпрацювати", – пише ДеПетріс.

Чого варто очікувати далі

Чи варто очікувати нового поштовху до мирних переговорів? Аналітик каже, що і так, і ні. Путін, зі свого боку, заявив, що готовий обговорювати мирну угоду. Але далі слів справа не зрушила.

Погана новина, однак, полягає в тому, що угода лише про продовження переговорів – це дуже низька планка. Це далеко не те остаточне розв'язання конфлікту, якого хоче Трамп. Також немає гарантії, що продовження переговорів призведе до будь-якого компромісу щодо того, що вимагає Росія від України та Заходу,

– зазначає ДеПетріс.

Питання "що далі?" поки що залишається без відповіді. Чи має Трамп план Б для України на випадок провалу переговорів? Якщо відповідь негативна, то президенту США краще об'єднатися зі своєю командою з національної безпеки, щоб його розробити.

За даними експерта, виборів не так багато:

Трамп міг би зробити те, що рекомендують багато "яструбів" проти Росії, повернувшись до політики часів Байдена, яка поєднувала безперервні, безумовні постачання зброї українцям, посилення санкцій проти російської економіки та дипломатичну ізоляцію Москви, щоб зміцнити переговорну позицію України.

Або ж Трамп міг би вийти з переговорного процесу, звинуватити одну або обидві сторони у непоступливості та передати справу щодо миру в Україні європейцям, які, зрештою, мають більший інтерес закінчити цю війну, ніж американці.

"Перший варіант, можливо, сподобається Заходу, але він може призвести до нової війни. Другий – викличе багато обурення, але принаймні буде морально чеснішим, ніж тиснути на Зеленського підписати мирну угоду, яку він не підтримує", – резюмував автор.