Трамп рассказал о своих впечатлениях от звонков к Зеленскому и Путину

Президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, это были "два очень хороших разговора".

Трамп заявил, что стремится "остановить кровопролитие". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Breitbart News.

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Что сказал Трамп о разговорах с президентами Украины и России

Дональд Трамп заявил, что имеет целью "объединить эти две страны" – Россию и Украину.

"Затем мы работаем над прекращением огня и в конце концов мы перестаем терять 2000 человек в неделю. 2000 человек в неделю или больше погибают в этой войне, и я хочу это остановить", – заявил он в интервью.

А также добавил, что хочет остановить большие выплаты на военную помощь, а еще – чтобы Европа платила так, как это делали США.

По мнению Трампа, что этого можно было бы достичь во времена Байдена. Он в очередной раз заявил, что его предшественник был "крайне некомпетентным президентом".

У нас было два очень хороших телефонных звонка, и я верю, что соглашение будет достигнуто, чтобы мы могли остановить кровопролитие, которое там происходит,

– добавил Трамп, комментируя разговоры с Путиным и Зеленским.

Также Белый дом отчитался, что Россия и США "выразили заинтересованность в укреплении экономических связей".

"Мы должны иметь дело с Россией. У них самый большой кусок земли, на сегодня больше Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете летать через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля. Теперь мы заключаем соглашение с Украиной по редкоземелью, поэтому по крайней мере мы можем сказать, что мы вернули наши деньги и можем что-то сделать. Мы получаем 350 миллиардов долларов. Байден раздал деньги, будто он был просто дураком", – сказал Трамп.