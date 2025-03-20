Трамп заявив, що прагне "зупинити кровопролиття". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Breitbart News.

Дивіться також Припинення вогню, Курська операція та ЗАЕС: основні заяви Зеленського після дзвінка з Трампом

Що сказав Трамп про розмови із президентами України та Росії

Дональд Трамп заявив, що має на меті "об'єднати ці дві країни" – Росію та Україну.

"Потім ми працюємо над припиненням вогню і врешті-решт ми перестаємо втрачати 2000 людей на тиждень. 2000 людей на тиждень або більше гинуть у цій війні, і я хочу це зупинити", – заявив він в інтерв'ю.

А також додав, що хоче зупинити великі виплати на військову допомогу, а ще – щоб Європа платила так, як це робили США.

На думку Трампа, що цього можна було б досягти за часів Байдена. Він вкотре заявив, що його попередник був "вкрай некомпетентним президентом".

У нас було два дуже хороші телефонні дзвінки, і я вірю, що угода буде досягнута, щоб ми могли зупинити кровопролиття, яке там відбувається,

– додав Трамп, коментуючи розмови із Путіним та Зеленським.

Також Білий дім прозвітував, що Росія та США "висловили зацікавленість у зміцненні економічних зв'язків".

"Ми маємо мати справу з Росією. У них найбільший шматок землі, на сьогодні більший за Китай. У них 11 часових поясів. Ви можете літати через 11 часових поясів з одного боку в інший. У них дуже цінна земля. Тепер ми укладаємо угоду з Україною щодо рідкоземів, тож принаймні ми можемо сказати, що ми повернули наші гроші і можемо щось зробити. Ми отримуємо 350 мільярдів доларів. Байден роздав гроші, ніби він був просто дурнем", – сказав Трамп.