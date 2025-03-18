Генсек НАТО Рютте "полностью верит" в возможность Трампа достичь мирного соглашения по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп способен достичь долговременного мирного соглашения по Украине. Он отметил, что тот хорошо знает Путина.

Он также полностью поддерживает идею перемирия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также "Очень хорошие друзья": в США рассказали о связях Трампа и Путина

Рютте верит в успех Трампа

Рютте отметил, что полностью доверяет способности американского лидера обеспечить стабильный мир, а также отметил, что считает "замечательным" то, что представители Украины и США согласовали предложение о прекращении огня на встрече в Саудовской Аравии на прошлой неделе.

Генсек НАТО также отверг предположение, что Трамп может быть слишком доверчивым в отношении Путина.

Он очень хорошо знает президента Путина с его первого срока. Поэтому он знает, как он должен убедиться, что он сможет заключить сделку. Я полностью в это верю,

– заявил Рютте.

Напомним, Трамп и Путин обсудят освобождение Запорожской АЭС и полный вывод украинских войск с территории России, считает Вениславский.