Зеленский не нравится Путину: в Bloomberg заявили о тупиковой ситуации со встречей лидеров
- Встреча между президентами Зеленским и Путиным остается тупиковой, несмотря на дипломатические усилия Дональда Трампа.
- Трамп пригрозил вмешаться и ввести новые санкции против России, если переговоры не состоятся в ближайшее время.
Тупиковая ситуация с возможной встречей президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина стала очередным ударом по мирным усилиям американского президента Дональда Трампа.
Никаких продвижений в организации соответствующих потенциальных переговоров не наблюдается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Каков шанс встречи Путина и Зеленского?
Челночная дипломатия Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в течение этого месяца увеличила вероятность первых переговоров на уровне лидеров. Впрочем, по данным издания, надежды на это не оправдались.
Bloomberg пишет, что российский диктатор оттягивает соответствующую встречу. Приводят заявление президента США, который в понедельник, 25 августа, признал, что не знает, или они встретятся, и добавил, что обе стороны хотят его присутствия.
Кроме того, по его словам, встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина сдерживается из-за неприязни российского диктатора к украинскому президенту, отметив, что последний "не нравится" Путину.
Также Дональд Трамп предупредил об "очень серьезных последствиях" в случае отказа Москвы сесть за стол переговоров с украинской стороной, и пригрозил "вмешаться" в это, если ничего не изменится в течение ближайших двух недель.
Издание напоминает, что ранее американский президент угрожал ввести новые санкции против российской стороны, если она не прекратит войну против Украины. Несмотря на это, он до сих пор своих обещаний не выполнил, хотя их было достаточно.
Президент США также заявил, что война между Украиной и Россией "оказалась большим конфликтом личностей". По его мнению, это принципиальный конфликт, который длится веками, и возник из имперских амбиций русского народа.
Возможны переговоры на уровне лидеров
Президент Украины Владимир Зеленский готов лично обсуждать территориальные вопросы с российским диктатором Владимиром Путиным во время возможной двусторонней встречи. Об этом заявил Сергей Кислица.
Ранее в Вашингтоне подтверждали, что во время переговоров Владимир Путин заверил Трампа в своей готовности сесть за стол переговоров с Зеленским для обсуждения главных вопросов, связанных с войной в Украине.
Недавно российская сторона отметила, что переговоры по Украине пройдут. Но Путин настаивает на подготовке встречи президентов "шаг за шагом". На саммите возможны чувствительные вопросы, такие как раздел территории.