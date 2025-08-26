Тупикова ситуація з можливою зустріччю президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна стала черговим ударом по мирних зусиллях американського президента Дональда Трампа.

Жодних просувань в організації відповідних потенційних переговорів не спостерігається. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Який шанс зустрічі Путіна і Зеленського?

Човникова дипломатія Дональда Трампа з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським протягом цього місяця збільшила ймовірність перших переговорів на рівні лідерів. Утім, за даними видання, сподівання на це не виправдалися.

Bloomberg пише, що російський диктатор відтягує відповідну зустріч. Наводять заяву президента США, який у понеділок, 25 серпня, визнав, що не знає, чи вони зустрінуться, і додав, що обидві сторони хочуть його присутності.

Крім того, за його словами, зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна стримується через неприязнь російського диктатора до українського президента, зазначивши, що останній "не подобається" Путіну.

Також Дональд Трамп попередив про "дуже серйозні наслідки" у разі відмови Москви сісти за стіл переговорів з українською стороною, і пригрозив "втрутитися" в це, якщо нічого не зміниться протягом найближчих двох тижнів.

Видання нагадує, що раніше американський президент погрожував запровадити нові санкції проти російської сторони, якщо вона не припинить війну проти України. Попри це, він досі своїх обіцянок не виконав, хоча їх було вдосталь.

Президент США також заявив, що війна між Україною та Росією "виявилася великим конфліктом особистостей". На його думку, це принциповий конфлікт, який триває століттями, і виник з імперських амбіцій російського народу.

Можливі переговори на рівні лідерів