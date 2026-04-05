В Минобороны ФРГ дали разъяснения относительно разрешений на выезд за границу мужчинам 17 – 45 лет
В Министерстве обороны Германии разъяснили, при каких условиях будет применяться норма закона о необходимости согласования выезда за границу для мужчин. Речь идет о категории граждан 17 –45 лет.
Об этом пишет Der Spiegel.
Что сказали в Минобороны ФРГ относительно разрешений мужчинам на выезд за границу?
Представитель немецкого Минобороны отметил, что сейчас требование о получении разрешений на выезд за границу мужчинами в возрасте от 17 до 45 лет фактически не действует, поскольку военная служба в стране остается добровольной.
Поскольку военная служба согласно действующему законодательству основывается исключительно на добровольности, соответствующие разрешения должны предоставляться в принципе,
– отметил представитель Минобороны.
В ведомстве также пообещали в ближайшее время уточнить административные правила, во избежание неоднозначной трактовки нормы.
"Мы уточним с помощью административных положений, что разрешение считается выданным, пока военная служба имеет добровольный характер", – добавили в министерстве.
Кроме того, там отметили, что сейчас разрабатываются конкретные механизмы предоставления исключений из требования получения разрешения, в частности для уменьшения бюрократической нагрузки.
Что писали СМИ о разрешении на выезд мужчинам за границу?
Издание Berliner Zeitung писало, что с 2026 года в Германии мужчины в возрасте от 17 до 45 лет должны получать разрешение для выезда за границу на более чем три месяца. Эти ограничения введены в рамках Закона о модернизации военной службы для формирования актуального военного реестра.
