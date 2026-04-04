Пользователи напомнили, что ранее Вадефуль выражал решительную позицию в отношении России.
Как Вадефуль попал в скандал из-за российской музыки?
Некоторые комментаторы возмущались выбором музыки, называя его неудачным. Несмотря на реакцию в сети, министр не удалил видео со своей страницы.
"Это тот тип, который сказал, что Россия всегда будет нашим врагом?", – написал один из пользователей в Instagram.
Тот самый ролик с русской музыкой: смотрите видео
К слову, в недавнем интервью WAZ Иоганн Вадефуль заявил, что НАТО заинтересовано в победе Украины в войне против России и остается самым мощным оборонным союзом в мире. Отдельно он отметил, что Германия сейчас является одним из главных партнеров Украины в Европе и заверил президента Владимира Зеленского во время визита в Киев, что Берлин будет оставаться крупнейшим донором поддержки.
Трамп играл в гольф под российский трек
- Команда Трампа опубликовала видео, где он играет в гольф вместе с внучкой Кай. В ролике использовали русскоязычную песню.
- Видео появилось 10 октября в TikTok и Instagram на страницах президента, которые ранее были связаны с предвыборной кампанией.
- Музыка в ролике – трек казахского рэпера Скриптонита "Не расслабляйся". В сети обратили внимание, что песня русскоязычная.
- Скриптонит ранее почти не комментировал войну в Украине, но в 2022 году участвовал в благотворительных инициативах в поддержку Украины и делал пожертвования.