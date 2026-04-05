Об этом пишет Der Spiegel.

Что сказали в Минобороны ФРГ относительно разрешений мужчинам на выезд за границу?

Представитель немецкого Минобороны отметил, что сейчас требование о получении разрешений на выезд за границу мужчинами в возрасте от 17 до 45 лет фактически не действует, поскольку военная служба в стране остается добровольной.

Поскольку военная служба согласно действующему законодательству основывается исключительно на добровольности, соответствующие разрешения должны предоставляться в принципе,
– отметил представитель Минобороны.

В ведомстве также пообещали в ближайшее время уточнить административные правила, во избежание неоднозначной трактовки нормы.

"Мы уточним с помощью административных положений, что разрешение считается выданным, пока военная служба имеет добровольный характер", – добавили в министерстве.

Кроме того, там отметили, что сейчас разрабатываются конкретные механизмы предоставления исключений из требования получения разрешения, в частности для уменьшения бюрократической нагрузки.

Что писали СМИ о разрешении на выезд мужчинам за границу?

  • Издание Berliner Zeitung писало, что с 2026 года в Германии мужчины в возрасте от 17 до 45 лет должны получать разрешение для выезда за границу на более чем три месяца. Эти ограничения введены в рамках Закона о модернизации военной службы для формирования актуального военного реестра.

  • Издание Berliner Zeitung писало, что с 2026 года в Германии мужчины в возрасте от 17 до 45 лет должны получать разрешение для выезда за границу на более чем три месяца. Эти ограничения введены в рамках Закона о модернизации военной службы для формирования актуального военного реестра.