ЕС создает новый разведывательный орган: в FT рассказали, кто его возглавит
- Еврокомиссия формирует новый разведывательный орган под руководством Урсулы фон дер Ляйен для улучшения обмена информацией и аналитических возможностей ЕС.
- Создание органа является реакцией на войну России против Украины и возможное уменьшение американской поддержки, что стимулировало переосмысление оборонных возможностей Европы.
Еврокомиссия формирует собственный разведывательный орган. Новое подразделение должно улучшить обмен информацией между спецслужбами стран ЕС и усилить аналитические возможности блока.
По информации издания Financial Times, новый разведывательный орган возглавит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает 24 Канал.
Зачем в ЕС создают новый разведывательный орган?
Новое подразделение будет действовать в рамках Генерального секретариата Еврокомиссии под непосредственным руководством президента Урсулы фон дер Ляйен. К его работе будут привлекать специалистов из разведывательных структур государств-членов ЕС. Известно, что они совместно будут заниматься сбором и анализом данных для нужд Союза.
По информации издания, решение о создании органа разведки ЕС стало реакцией на полномасштабную войну России против Украины, а также на заявления Трампа о возможном уменьшении американской поддержки европейской безопасности. Именно эти обстоятельства побудили Европу переосмыслить собственные оборонные возможности и запустить крупнейшую со времен холодной войны программу перевооружения.
Разведывательные службы государств-членов ЕС знают очень много. Комиссия знает тоже немало. Нам нужен лучший способ объединить эти знания, чтобы быть эффективными и полезными партнерам,
– говорит один из европейских чиновников.
Еврокомиссия рассматривает создание специальной группы безопасности и разведки, которая будет действовать в рамках ее секретариата. Проект пока находится на этапе формирования концепции, а окончательные сроки пока не определены. Идея предусматривает использование наработанного опыта и налаживание сотрудничества с подразделениями Европейской службы внешних действий.
Однако есть и те, кто такое решение не поддерживает. Представители дипломатической службы ЕС, которые ответственны за работу Разведывательно-ситуационного центра Intcen считают, что дублирование их функций может ослабить уже имеющиеся механизмы.
Как Европа готовится к войне с Россией?
Польша и Румыния разворачивают американские противодронные системы Merops, чтобы противодействовать российским БПЛА, которые регулярно нарушают воздушное пространство ЕС.
Германия получила первый самолет P-8A Poseidon для патрулирования Балтики и Северной Атлантики. Этот самолет может следить, выявлять и уничтожать подводные угрозы. Известно, что Германия заказала аж 8 таких.
Министр обороны Германии стремится сделать Германию "готовой к войне". Он предложил внедрить новую модель добровольной службы, сбалансировав позицию партии против призыва и реальные потребности Бундесвера, однако его инициативу заблокировал Христианско-демократический союз.