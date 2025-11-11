ЕС создает новый разведывательный орган: в FT рассказали, кто его возглавит

Еврокомиссия формирует собственный разведывательный орган. Новое подразделение должно улучшить обмен информацией между спецслужбами стран ЕС и усилить аналитические возможности блока.

По информации издания Financial Times, новый разведывательный орган возглавит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает 24 Канал.

Зачем в ЕС создают новый разведывательный орган?

Новое подразделение будет действовать в рамках Генерального секретариата Еврокомиссии под непосредственным руководством президента Урсулы фон дер Ляйен. К его работе будут привлекать специалистов из разведывательных структур государств-членов ЕС. Известно, что они совместно будут заниматься сбором и анализом данных для нужд Союза.

По информации издания, решение о создании органа разведки ЕС стало реакцией на полномасштабную войну России против Украины, а также на заявления Трампа о возможном уменьшении американской поддержки европейской безопасности. Именно эти обстоятельства побудили Европу переосмыслить собственные оборонные возможности и запустить крупнейшую со времен холодной войны программу перевооружения.

Разведывательные службы государств-членов ЕС знают очень много. Комиссия знает тоже немало. Нам нужен лучший способ объединить эти знания, чтобы быть эффективными и полезными партнерам,

– говорит один из европейских чиновников.

Еврокомиссия рассматривает создание специальной группы безопасности и разведки, которая будет действовать в рамках ее секретариата. Проект пока находится на этапе формирования концепции, а окончательные сроки пока не определены. Идея предусматривает использование наработанного опыта и налаживание сотрудничества с подразделениями Европейской службы внешних действий.

Однако есть и те, кто такое решение не поддерживает. Представители дипломатической службы ЕС, которые ответственны за работу Разведывательно-ситуационного центра Intcen считают, что дублирование их функций может ослабить уже имеющиеся механизмы.

