ЄС створює новий розвідувальний орган: у FT розповіли, хто його очолить

Єврокомісія формує власний розвідувальний орган. Новий підрозділ має покращити обмін інформацією між спецслужбами країн ЄС та посилити аналітичні можливості блоку.

За інформацією видання Financial Times, новий розвідувальний орган очолить президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це повідомляє 24 Канал.

Навіщо в ЄС створюють новий розвідувальний орган?

Новий підрозділ діятиме в межах Генерального секретаріату Єврокомісії під безпосереднім керівництвом президентки Урсули фон дер Ляєн. До його роботи залучатимуть фахівців із розвідувальних структур держав-членів ЄС. Відомо, що вони спільно займатимуться збором та аналізом даних для потреб Союзу.

За інформацією видання, рішення про створення органу розвідки ЄС стало реакцією на повномасштабну війну Росії проти України, а також на заяви Трампа про можливе зменшення американської підтримки європейської безпеки. Саме ці обставини спонукали Європу переосмислити власні оборонні спроможності й запустити найбільшу з часів холодної війни програму переозброєння.

Розвідувальні служби держав-членів ЄС знають дуже багато. Комісія знає теж чимало. Нам потрібен кращий спосіб об'єднати ці знання, щоб бути ефективними та корисними партнерам,

– каже один з європейських чиновників.

Єврокомісія розглядає створення спеціальної групи безпеки та розвідки, яка діятиме в межах її секретаріату. Проєкт поки перебуває на етапі формування концепції, а остаточні строки поки не визначені. Ідея передбачає використання напрацьованого досвіду та налагодження співпраці з підрозділами Європейської служби зовнішніх дій.

Однак є і ті, хто таке рішення не підтримує. Представники дипломатичної служби ЄС, які відповідальні за роботу Розвідувально-ситуаційного центру Intcen вважають, що дублювання їхніх функцій може послабити вже наявні механізми.

Як Європа готується до війни із Росією?