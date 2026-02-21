Едва не уволил: Трамп пошутил о Рубио из-за речи на Мюнхенской конференции

Президент США Дональд Трамп пошутил, что едва не уволил госсекретаря Марко Рубио из-за его "слишком гордой" речи на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда, Рубио критически оценил действия европейских союзников и прошлых администраций США, призвав исправить "ошибки прошлого".

По словам президента США Марко Рубио оказался под угрозой увольнения. Об этом он сказал во время первого заседания Совета мира по вопросам восстановления сектора Газа, сообщает The Hill.

Что сказал Трамп о речи Рубио?

По словам Трампа, Рубио "действительно гордился собой" во время выступления в Мюнхене.

Марко, пожалуйста, не делай ничего лучше, чем ты делал. Потому что если ты это сделаешь, то ты отсюда исчезнешь,

– добавил президент США с сарказмом.

Во время своей 20-минутной речи Рубио раскритиковал европейских союзников и предыдущие администрации США за поддержку массовой миграции, инвестиции в чистую энергетику и глобальную торговлю без учета национальных интересов. Госсекретарь назвал "глупой идеей" веру в то, что после падения Берлинской стены 1989 года каждая нация станет либеральной демократией, а торговля заменит государственность.

Рубио призвал союзников исправить "ошибки прошлого" и подчеркнул важность суверенитета и сотрудничества с США.

Его выступление получило аплодисменты стоя от аудитории в Германии, что контрастировало с холодным приемом вице-президента Джей Ди Вэнса на конференции в прошлом году.

Что известно о первом заседании Совета мира?