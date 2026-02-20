Это произошло в прямом эфире Fox News.
Читайте также Даже глаза прищурила: зачем Захарова паясничала перед Китаем в странном наряде
Как Трамп заснул на Совете мира?
До этого Дональд Трамп неоднократно насмехался над Джо Байденом – бывшего президента США. И даже дал ему прозвище "сонный Джо". Однако, неоднократно уже сам засыпал на заседаниях и конференциях.
Одним из первых таких случаев был, когда губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал фото, на котором президент США якобы спит во время мероприятия, хотя в Белом доме это отрицали.
Также во время заседания правительства Дональд Трамп выглядел уставшим и часто сидел с закрытыми глазами, а выступление госсекретаря Марко Рубио о "трансформационной внешней политике" стало для него особенно утомительным.
Кроме того, такое было во время заседания кабинета министров, однако Трамп заверил, что он не спал, а просто скучал и закрывал глаза, подчеркивая свою бодрость и активности даже в 79 лет.
Как Дональд Трамп заснул во время выступления: смотрите видео
Что известно о первом заседании Совета мира Трампа?
- В Вашингтоне состоялось первое заседание Совета мира с участием Дональда Трампа и международных лидеров. Президент США назвал мероприятие своим "важнейшим делом" и поздравил присутствующих иностранцев как "невероятных друзей". Во время выступления Трамп коснулся переговоров с Ираном, контактов с Путиным и роли союзников в стабилизации региона.
- Особое внимание президент уделил Ирану, заявив о необходимости ограничить его ядерные амбиции и возможность заключения соглашения в ближайшие дни. Также Трамп отметил премьера Венгрии Виктора Орбана как "сильного союзника" и затронул тему сближения лидеров Азербайджана и Армении, хотя немного перепутал название страны.
- Встреча сопровождалась шутками Трампа: он выразил свое отношение к молодым мужчинам и пошутил о Нобелевской премии мира, подчеркнув, что для него важнее "спасать жизни". Отдельные участники, как, например, Александр Лукашенко, делегировали своих представителей вместо себя.