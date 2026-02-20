Это произошло в прямом эфире Fox News.

Как Трамп заснул на Совете мира?

До этого Дональд Трамп неоднократно насмехался над Джо Байденом – бывшего президента США. И даже дал ему прозвище "сонный Джо". Однако, неоднократно уже сам засыпал на заседаниях и конференциях.

Одним из первых таких случаев был, когда губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал фото, на котором президент США якобы спит во время мероприятия, хотя в Белом доме это отрицали.

Также во время заседания правительства Дональд Трамп выглядел уставшим и часто сидел с закрытыми глазами, а выступление госсекретаря Марко Рубио о "трансформационной внешней политике" стало для него особенно утомительным.

Кроме того, такое было во время заседания кабинета министров, однако Трамп заверил, что он не спал, а просто скучал и закрывал глаза, подчеркивая свою бодрость и активности даже в 79 лет.

Что известно о первом заседании Совета мира Трампа?