Об этом говорится в материале Reuters.

Действительно ли Трамп заснул?

Дональд Трамп обратился к чиновникам, которые смеялись, в зале заседаний кабинета в Белом доме.

Некоторые говорили: он закрыл глаза. Послушайте, там стало довольно скучно. Я не спал. Я просто их закрыл, потому что хотел убраться оттуда к черту,

– объяснил он.

Американский лидер добавил, что он вообще "мало спит".

Стоит отметить, Трамп сделал эти заявления во время телевизионного 81-минутного заседания кабинета, которое он сократил по сравнению с привычным форматом, пропустив выступления нескольких чиновников и традиционный обмен вопросами с журналистами.

В Reuters добавили, что в свои 79 лет Трамп регулярно стремится развеять сомнения относительно своей бодрости. Он неоднократно подчеркивал журналистам на своих когнитивных способностях, поручил помощникам обнародовать больше встреч в своем графике и время от времени намекал на возможность баллотироваться на третий срок.

Интересно! Трамп не первый президент, который отвергает сомнения относительно своей выносливости. В 1980-х пресс-секретаря Рональда Рейгана, Марлина Фицвотера, также просили объяснить моменты, когда президент времен холодной войны, которому было за 70, якобы дремал на публике.

СМИ обсуждают здоровье Трампа