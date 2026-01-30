Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Чи справді Трамп заснув?

Дональд Трамп звернувся до чиновників, які сміялися, у залі засідань кабінету в Білому домі.

Дехто казав: він заплющив очі. Послухайте, там стало досить нудно. Я не спав. Я просто їх заплющив, бо хотів забратися звідти до біса,

– пояснив він.

Американський лідер додав, що він взагалі "мало спить".

Варто зазначити, Трамп зробив ці заяви під час телевізійного 81-хвилинного засідання кабінету, яке він скоротив порівняно зі звичним форматом, пропустивши виступи кількох посадовців і традиційний обмін запитаннями з журналістами.

У Reuters додали, що у свої 79 років Трамп регулярно прагне розвіяти сумніви щодо своєї бадьорості. Він неодноразово наголошував журналістам на своїх когнітивних здібностях, доручив помічникам оприлюднювати більше зустрічей у своєму графіку та час від часу натякав на можливість балотуватися на третій термін.

Цікаво! Трамп не перший президент, який відкидає сумніви щодо своєї витривалості. У 1980-х прессекретаря Рональда Рейгана, Марліна Фіцвотера, також просили пояснити моменти, коли президент часів холодної війни, якому було за 70, начебто дрімав на публіці.

ЗМІ обговорюють здоров'я Трампа