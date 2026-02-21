За словами президента США Марко Рубіо опинився під загрозою звільнення. Про це він сказав під час першого засідання Ради миру з питань відновлення сектору Гази, повідомляє The Hill.
Дивіться також Не змушуємо підписувати угоду, – Рубіо назвав роль США в мирному процесі
Що сказав Трамп про промову Рубіо?
За словами Трампа, Рубіо "дійсно пишався собою" під час виступу в Мюнхені.
Марко, будь ласка, не роби нічого кращого, ніж ти робив. Бо якщо ти це зробиш, то ти звідси зникнеш,
– додав президент США із сарказмом.
Під час своєї 20-хвилинної промови Рубіо розкритикував європейських союзників та попередні адміністрації США за підтримку масової міграції, інвестиції в чисту енергетику та глобальну торгівлю без урахування національних інтересів. Держсекретар назвав "дурною ідеєю" віру в те, що після падіння Берлінської стіни 1989 року кожна нація стане ліберальною демократією, а торгівля замінить державність.
Рубіо закликав союзників виправити "помилки минулого" і наголосив на важливості суверенітету та співпраці з США.
Його виступ отримав оплески стоячи від аудиторії у Німеччині, що контрастувало з холодним прийомом віцепрезидента Джей Ді Венса на конференції у минулому році.
Що відомо про перше засідання Ради миру?
Дональд Трамп на засіданні Ради миру у Вашингтоні зробив заяви про Іран і роль союзників у стабілізації регіону. Трамп акцентував на необхідності укласти угоду з Іраном щодо ядерної зброї та пожартував про Нобелівську премію, зазначивши, що йому важливіше рятувати життя.
Дональд Трамп не припиняє дивувати. Президент США Дональд Трамп задрімав на своїй Раді миру. Це сталось під час виступу короля Бахрейну Хамад ібн Іса Аль Халіфа.
Під час засідання Ради миру Дональд Трамп призначив Джареда Кушнера спеціальним посланником з питань миру для укладання нових дипломатичних угод. Кушнер вже працював радником і спецпредставником Трампа, зокрема щодо Близького Сходу.