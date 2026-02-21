За словами президента США Марко Рубіо опинився під загрозою звільнення. Про це він сказав під час першого засідання Ради миру з питань відновлення сектору Гази, повідомляє The Hill.

Що сказав Трамп про промову Рубіо?

За словами Трампа, Рубіо "дійсно пишався собою" під час виступу в Мюнхені.

Марко, будь ласка, не роби нічого кращого, ніж ти робив. Бо якщо ти це зробиш, то ти звідси зникнеш,

– додав президент США із сарказмом.

Під час своєї 20-хвилинної промови Рубіо розкритикував європейських союзників та попередні адміністрації США за підтримку масової міграції, інвестиції в чисту енергетику та глобальну торгівлю без урахування національних інтересів. Держсекретар назвав "дурною ідеєю" віру в те, що після падіння Берлінської стіни 1989 року кожна нація стане ліберальною демократією, а торгівля замінить державність.

Рубіо закликав союзників виправити "помилки минулого" і наголосив на важливості суверенітету та співпраці з США.

Його виступ отримав оплески стоячи від аудиторії у Німеччині, що контрастувало з холодним прийомом віцепрезидента Джей Ді Венса на конференції у минулому році.

Що відомо про перше засідання Ради миру?