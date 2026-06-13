Венгерские СМИ "под ударом": Мадяр разрушает систему Орбана

Венгерская партия "Тиса" 12 июня внесла законопроект о реформе СМИ. Речь идет именно об общественных медиа, которые, по словам зарубежных критиков, стали рупором правительства во времена правления Виктора Орбана.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Смотрите также В Венгрии депутаты проголосовали за снижение своих зарплат почти вдвое

Что известно о реформе венгерских СМИ?

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр еще в начале своего правления пообещал провести реформу СМИ. В издании заявили, что конституционное большинство позволит "Тисе" отменить "перестройку" Орбана, которая, вероятно, долгое время вредила демократии.

Главной целью реформы Мадяра является восстановление независимого, прозрачного и подотчетного общественного вещания. Законопроект предусматривает реорганизацию MTVA, которая в настоящее время управляет общественными СМИ.

Кроме того, законопроект предусматривает создание Независимого комитета общественных СМИ, который будет контролировать их независимость, финансы и назначение руководства.

Также реформа закрепляет досрочное прекращение полномочий действующих руководителей общественных СМИ. Временно их подчинят министру культуры Золтану Тарру, а новое руководство будут выбирать через открытый конкурс.

Венгрия готовит налоги для богачей: что известно?

После 16 лет правления Виктора Орбана в Венгрии могут взяться за состояния олигархов. Новый лидер страны Петер Мадяр и его партия "Тиса" продвигают идею нового налога на богатство.

Ранее партия "Тиса" предлагала ввести 1% годового налога для граждан с активами свыше 1 миллиарда форинтов, но только на сумму, превышающую этот порог. В расчет планируют включать недвижимость, доли в компаниях и зарубежные активы.

Кроме того, чтобы исключить уклонение от налогообложения, будут учитывать даже имущество, оформленное на супругов и детей. Однако идея введения так называемого налога на богатство уже столкнулась с критикой. Противники реформы считают, что она может поставить венгерский бизнес в менее выгодное положение