Рейтинг Демократической партии США упал до самого низкого уровня за последние 35 лет

Рейтинг Демократической партии США пробил 35-летний антирекорд. Но американцы не доверяют в целом обеим партиям.

Рейтинг республиканцев сейчас выше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Какой сейчас рейтинг у Демократической партии США?

Согласно результатам общенационального опроса, большинство американцев сейчас предпочитают Республиканскую партию.

Так, 63% респондентов не удовлетворены деятельностью демократов, и только 33% заявили об их поддержке. В то же время положительно к Демократической партии относятся лишь 8% опрошенных, тогда как уровень симпатии к республиканцам составляет 19%.

Однако и администрация президента Дональда Трампа сталкивается с растущей критикой. Значительная часть граждан недовольна его политикой в борьбе с инфляцией и введением тарифов.



Рейтинг Демократической и Республиканской партий США / Инфографика Bloomberg

Напомним, рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Рейтинг одобрения Трампа составлял 42%. На 100-й день президентства его рейтинг является худшим среди всех президентов США в 21-м веке, в частности ниже, чем был на его первом сроке.