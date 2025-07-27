Рейтинг республіканців наразі вищий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Який наразі рейтинг у Демократичної партії США?

Згідно з результатами загальнонаціонального опитування, більшість американців нині надають перевагу Республіканській партії.

Так, 63% респондентів не задоволені діяльністю демократів, і лише 33% заявили про їх підтримку. Водночас позитивно до Демократичної партії ставляться лише 8% опитаних, тоді як рівень симпатії до республіканців становить 19%.

Однак і адміністрація президента Дональда Трампа стикається з дедалі більшою критикою. Значна частина громадян невдоволена його політикою у боротьбі з інфляцією та запровадженням тарифів.



Рейтинг Демократичної та Республіканської партій США / Інфографіка Bloomberg

Нагадаємо, рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення у Білий дім. Рейтинг схвалення Трампа складав 42%. На 100-й день президентства його рейтинг є найгіршим серед усіх президентів США у 21-му столітті, зокрема нижчим, ніж був на його першому терміні.