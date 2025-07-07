Таку думку висловив в розмові з 24 Каналом політолог Олег Лісний, додавши, що олігарх, який рухається за президентом, завжди опиняється в опозиції. Маску виграти у протистоянні з Трапом, принаймні на початку, буде дуже непросто.

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Американці жаліють політиків, яких б'ють

Лісний зауважив, що на політичній арені у США зіткнулися два сильних конкуренти і не збираються поступатися один одному.

Зараз сил набагато більше у Трампа. Якщо він дійсно вважатиме Маска серйозною загрозою, до того ж перед виборами в Конгрес, то він матиме багато важелів, щоб позбутися мільярдера,

– наголосив політолог.

Водночас виборча кампанія Дональда Трампа показала, що американці, так само як і українці, жаліють тих, кого б'ють, і голосують за них. Вони вболівали за Трампа, коли на нього було здійснено замах. В цьому сенсі Маск буде незручним для президента США, і власник SpaceX спробує, на думку політолога, розіграти цю карту.

В Сполучених Штатах вже дуже давно існують дві основні партії – Демократична та Республіканська. Проте є певний електорат, який може бути посередині і змушений грати за правилами цих двох політичних сил.

Тому у Маска може бути шанс створити цю партію. Проте чи буде вона дієвим механізмом – покаже практика. Тому що гарний бізнесмен не завжди є гарним партійним будівельником. Потрібна команда, і партія не має бути віртуальною,

– підкреслив Олег Лісний.

Однак Маск вважає, що зможе залучити голоси 80% тих людей, які є невдоволеними обидвома партіями. Але є сумніви, за словами політолога, що ця цифра є правдивою.

Тепер, додав він, слово за Трампом, адже важливо, чи вважає він дії Маска серйозною загрозою. Якщо вважає, тоді це буде дуже цікавий батл.

Нагадаємо, що конфлікт між Дональдом Трампом та Ілоном Маском загострився на тлі ухвалення законопроєкту про податки та витрати, який розкритикував мільярдер. Він пригрозив створити власну партію і 5 липня здійснив обіцянку.

Маск не тільки офіційно подав документи на реєстрацію нової партії "Америка", але й анонсував її перший з'їзд.

Водночас Дональд Трамп емоційно відреагував на дії Маска, назвавши ідею створення нової партії "сміховинною". За словами президента США, Республіканська партія "досягла колосального успіху", а "демократи втратили орієнтири". В США, наголосив він, завжди існувала двопартійна система, тому поява "третьої партії лише додає плутанини".